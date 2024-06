Vista Outdoor Inc. est un concepteur, fabricant et distributeur mondial de produits de loisirs de plein air et de tir sportif. La société opère à travers quatre segments : The Kinetic Group, Revelyst Outdoor Performance, Revelyst Adventure Sports et Revelyst Precision Sports Technology. Le groupe Kinetic comprend ses marques de munitions. Les produits de ce segment comprennent des munitions utilisées pour l'entraînement, la chasse, le tir sur cible et la protection personnelle. Revelyst Outdoor Performance se compose principalement de ses marques de cuisine de plein air, de pêche, d'accessoires de plein air et d'équipements et vêtements techniques. Les produits de ce segment comprennent les cuissardes, les vêtements de sport, les vêtements d'extérieur, les chaussures, les outils et accessoires de pêche, l'optique de performance, les accessoires d'extérieur et le matériel de cuisine d'extérieur. Revelyst Adventure Sports comprend principalement les marques d'équipement et de vêtements de protection, de chaussures, d'hydratation et d'e-mobilité de la société. Revelyst Precision Sports Technology se compose principalement de ses marques de technologie de golf.

Secteur Produits de récréation