Vista Pharmaceuticals Limited est une société basée en Inde qui fabrique et vend des préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires. La société vend également des produits à ses sociétés apparentées, qui sont engagées dans la fabrication de formulations. Elle propose des médicaments génériques en vente libre et sur ordonnance, sous forme de comprimés, de gélules et de liquides couvrant diverses catégories thérapeutiques. Ses produits comprennent des formes de dosage en comprimés sur le marché américain, comme le sulfaméthoxazole et le triméthoprime, l'acétaminophène, le sous-salicylate de bismuth, le sous-gallate de bismuth, le gluconate ferreux, le sulfate ferreux, le pyrantel pamoate et le sulfate ferreux, Pyrantel Pamoate et Isoxsuprine HCl, ainsi que des formes de dosage en comprimés sur le marché hors États-Unis, telles que l'aspirine, l'aténolol, le mébendazole, la néfidipine, le sulfate de quinine, le chlorhydrate de ranitidine, le composé de trisilicate de magnésium, l'hydroxyde d'aluminium, l'acide folique et le captopril. Ses formes de dosage en gélules sur le marché hors États-Unis comprennent l'indométhacine, le piroxicam et la néfidipine.

