VistaGen Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de produits candidats pour les patients atteints de maladies et de troubles impliquant le système nerveux central (SNC). Son portefeuille de produits comprend PH94B, un spray nasal neuroactif ayant le potentiel de traiter de multiples troubles anxieux et qui se prépare à un essai clinique de phase III pour le trouble d'anxiété sociale (TAS), PH10, un spray nasal neuroactif qui se prépare à un développement de phase 2b comme traitement autonome du trouble dépressif majeur (TDM), et AV-101 que la société développe pour le traitement du TDM, des idées suicidaires, de la douleur neuropathique, de la dyskinésie induite par la lévodopa (DID) et de l'épilepsie. Son AV-101 est un promédicament oral de l'acide 7-chloro-kynurénique (7-Cl-KYNA), qui est un antagoniste complet puissant et sélectif du site co-agoniste de la glycine du récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDAR) qui inhibe la fonction du NMDAR, un récepteur ionotropique du glutamate dans le cerveau.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale