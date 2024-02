Vistagen Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique avancée. La société se concentre sur la transformation du paysage thérapeutique pour les personnes souffrant d'anxiété, de dépression et d'autres troubles du système nerveux central (SNC). Elle développe des produits thérapeutiques pour le traitement de l'anxiété, de la dépression et de multiples troubles du SNC. Son portefeuille comprend six produits candidats au stade clinique, dont le fasedienol (PH94B), l'itruvone (PH10), le PH15, le PH80 et le PH284, chacun étant un agent expérimental appartenant à une nouvelle classe de médicaments connus sous le nom de phérines, ainsi que l'AV-101, qui est un antagoniste oral du récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDAR). Les phérines, qui sont administrées sous forme de pulvérisations nasales à faible dose, sont conçues avec un mécanisme d'action rapide qui active les neurones chimiosensoriels dans la cavité nasale et peut avoir un impact sur des circuits neuronaux clés dans le cerveau sans absorption systémique ni activité directe sur les neurones du SNC dans le cerveau. Le PH94B est une phérine synthétique expérimentale de la famille des androstanes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale