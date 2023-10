Visteon Corporation est une entreprise mondiale de technologie automobile, qui sert l'industrie de la mobilité. Les plateformes de l'entreprise fournissent des solutions matérielles et logicielles qui permettent l'évolution numérique, électrique et autonome de ses clients automobiles, notamment BMW, Ford, Geely, General Motors, Honda, Jaguar/Land Rover, Mahindra, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Renault, Stellantis, Tata, Toyota et Volkswagen. Elle opère par le biais d'un seul segment, celui de l'électronique. Le segment Electronics fournit aux clients des produits électroniques pour l'habitacle des véhicules, notamment des groupes d'instruments numériques, des contrôleurs de domaine avec systèmes d'aide à la conduite avancés intégrés, des écrans, des systèmes d'infodivertissement basés sur Android et des systèmes de gestion de la batterie. Ses produits et services comprennent des groupes d'instruments, des écrans d'information, des systèmes audio et d'infodivertissement, des systèmes de gestion de la batterie, de l'électronique de puissance haute tension, des solutions télématiques, un contrôleur de domaine de cockpit smartcore et un contrôleur de domaine de carrosserie.