Visteon Corporation est une entreprise de technologie automobile. L'entreprise propose une gamme de tests de diagnostic oncologique et de services de consultation qui comprennent des services techniques de laboratoire et l'interprétation professionnelle des résultats des tests de laboratoire par des médecins agréés spécialisés dans la pathologie et l'oncologie. Elle exploite un réseau de laboratoires de dépistage du cancer aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les plateformes de la société s'appuient sur des solutions matérielles et logicielles qui permettent l'évolution numérique, électrique et autonome des clients automobiles mondiaux de la société, notamment BMW, Ford, Geely, General Motors, Honda, Jaguar/Land Rover, Mahindra, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Renault, Stellantis, Tata, Toyota et Volkswagen. Elle conçoit et fabrique de l'électronique automobile et des solutions pour voitures connectées, telles que des tableaux de bord, des écrans d'information, des systèmes d'infodivertissement, des systèmes de gestion de la batterie, des solutions télématiques et des modules du domaine de la carrosserie.

Indices liés Russell 2000