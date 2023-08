Vistra Corp. est une société holding qui exerce une activité intégrée de vente au détail et de production d'électricité, principalement aux États-Unis. La société compte six segments : Retail, Texas, East, West, Sunset et Asset Closure. Le segment Retail représente ses ventes au détail d'électricité et de gaz naturel aux clients résidentiels, aux petites entreprises et aux clients commerciaux et industriels. Le segment Texas représente ses activités de production d'électricité sur le marché ERCOT. Le segment Est représente ses activités de production d'électricité dans l'Interconnexion Est du réseau électrique des États-Unis et comprend les activités sur les marchés PJM, ISO-NE et NYISO. Le segment Ouest représente ses activités de production d'électricité sur le marché CAISO, y compris le développement de projets ESS de batteries sur le site de la centrale de Moss Landing. Le segment Sunset représente les centrales de production dont les plans de retraite ont été annoncés. Le segment Asset Closure s'occupe du déclassement et de la remise en état des centrales et des mines mises hors service.