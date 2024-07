Les entreprises d'énergie nucléaire Constellation Energy et Vistra sont devenues les plus performantes du S&P 500 après Super Micro et Nvidia, car les investisseurs regardent au-delà des semi-conducteurs et parient sur les entreprises qui répondent à l'essor de l'intelligence artificielle, quelle que soit leur capacité.

Les actions de Vistra ont bondi de 132 % cette année, et celles de Constellation Energy de 81 %, contre une hausse de 16,7 % pour l'indice de référence S&P 500, car la demande croissante d'énergie de la part des centres de données, des fabricants et des constructeurs de véhicules électriques crée un besoin d'approvisionnement en énergie propre et durable.

L'exposition des investisseurs "long-only" et des fonds spéculatifs au secteur atteint des sommets, a indiqué Band of America dans une note en juin.

Plus de 20 % des fonds à grande capitalisation détiennent au moins des actions de Vistra ou de Constellation, contre seulement 13 % au début de l'année, a indiqué BofA.

"Vous voudriez avoir un effet de levier sur le thème de l'énergie propre et tout ce qui est lié à la demande des centres de données" dans le secteur, a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef pour LPL Financial.

Les entreprises d'énergie nucléaire telles que Constellation et Vistra devraient particulièrement bénéficier de la pression exercée par le gouvernement américain sur les grandes entreprises technologiques pour qu'elles investissent dans de nouvelles sources d'énergie respectueuses du climat afin de répondre aux besoins croissants en énergie de l'IA.

Joseph Dominguez, directeur général de Constellation Energy, le plus grand exploitant de centrales nucléaires aux États-Unis, a déclaré en mai que "l'économie des données et l'énergie nucléaire de Constellation vont de pair comme le beurre de cacahuète et la confiture".

Les analystes pensent que les services publics non réglementés, qui permettent une plus grande concurrence, pourraient également conclure des contrats à long terme avec des centres de données d'IA, comme celui signé entre Talen Energy et Amazon Web Services (AWS) au début de l'année, ce qui améliorerait leurs marges et leurs flux de trésorerie.

L'accord Talen-AWS a "contribué à accroître les attentes pour Constellation et Vistra, qui possèdent également des installations nucléaires bien positionnées pour réaliser une transaction similaire", a déclaré James Thalacker, directeur général chez BMO Capital Markets.

ÉVALUATION

Les paris selon lesquels les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur maximum soutiennent le secteur des services publics à dividendes qui est en concurrence avec les titres à revenu fixe pour l'obtention de capitaux.

Cependant, les valorisations de certains services publics non réglementés se négocient au-dessus de la moyenne du secteur. Constellation se négocie 25 fois ses bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 16,5 fois pour le secteur des services publics du S&P 500, selon les données de LSEG.

"La prime d'évaluation est justifiée par l'augmentation considérable des bénéfices que ces entreprises vont réaliser grâce au resserrement de l'offre et de la demande", a déclaré Michel Sznajer, gestionnaire de portefeuille chez Ecofin.

Jusqu'en mai, les services publics figuraient parmi les secteurs les plus performants de l'indice S&P, mais ils ont depuis réduit leurs gains.

Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research, a déclaré que le "jeu détourné des investisseurs sur l'intelligence artificielle [...] semble s'être évanoui, du moins pour le moment".

"Le secteur des services publics est un endroit raisonnable pour placer des capitaux en vue d'un rendement total à long terme décent, mais nous nous en tiendrons aux valeurs technologiques comme moyen plus direct de profiter de l'intelligence artificielle", a déclaré M. Colas.