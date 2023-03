Baisse des bénéfices de Vistry malgré l'augmentation des recettes, augmentation des coûts et baisse du dividende

(Alliance News) - Vistry Group PLC a déclaré mercredi que le bénéfice annuel a chuté malgré une hausse des revenus, car celle-ci a été plus que compensée par l'augmentation du coût des ventes, ainsi que par d'autres dépenses.

Le constructeur de maisons basé dans le Kent, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôt pour 2022 était de 247,5 millions de livres sterling, soit une baisse de 23% par rapport aux 319,5 millions de livres sterling en 2021.

En effet, le coût des ventes a augmenté de 18 %, passant de 1,97 milliard de livres sterling à 2,32 milliards de livres sterling, tandis que le coût exceptionnel des ventes a été multiplié par 5,7 millions de livres sterling, passant à 96,1 millions de livres sterling.

Les frais administratifs ont également augmenté de 33 %, passant de 194,5 millions de livres sterling à 258,9 millions de livres sterling.

En conséquence, Vistry a déclaré aux actionnaires un dividende final réduit par rapport à l'année précédente, en baisse de 20 % à 32 pence contre 40 pence, ce qui porte le dividende total pour 2022 à 55 pence, en baisse de 8,3 % par rapport à 60 pence.

Les actions de Vistry ont augmenté de 3,9 % à 760,50 pence chacune à Londres mercredi matin.

Le directeur général Greg Fitzgerald a souligné que 2022 représentait une amélioration pour Vistry.

"2022 a été une autre année marquante pour le groupe, car nous avons amélioré nos performances financières et réalisé d'excellents progrès dans tous les domaines malgré les conditions de marché plus difficiles rencontrées au quatrième trimestre", a déclaré M. Fitzgerald.

Se référant à la finalisation par Vistry de l'acquisition de Countryside Partnerships en novembre, il a poursuivi : "Le regroupement avec Countryside représente une opportunité unique et a donné naissance à l'un des principaux constructeurs de maisons du pays, composé d'une entreprise de partenariat de premier plan et d'un grand constructeur de maisons de grande qualité. Il a accéléré la stratégie du groupe, qui consiste à accroître rapidement ses revenus de partenariat, plus résistants, et à viser un rendement des capitaux employés supérieur à celui du secteur.

En ce qui concerne les transactions en cours après la fin de l'année, Vistry a déclaré que son activité de partenariat bénéficie d'un bon niveau de demande de la part des associations de logement et des autorités locales, le marché du secteur locatif privé s'améliorant également.

Pour le groupe dans son ensemble, il a déclaré avoir constaté une tendance à l'amélioration des ventes privées au cours des 11 premières semaines de l'année, avec un taux moyen de ventes privées par site et par semaine de 0,54 depuis le début de l'année, passant à 0,62 au cours des quatre dernières semaines. Il a cité la confiance accrue des consommateurs à partir du quatrième trimestre de 2022, "en particulier parce que les taux hypothécaires ont eu tendance à baisser et que la disponibilité s'est améliorée".

En ce qui concerne l'avenir, Vistry a déclaré qu'elle s'attendait à réaliser un bénéfice avant impôt ajusté de 2023 supérieur à 440 millions de livres sterling, soit une augmentation d'au moins 5,2 % par rapport aux 418,4 millions de livres sterling de 2022, également sur une base ajustée.

Il a ajouté qu'il continuerait à s'assurer que le groupe dispose d'un bilan "sain et résilient" et qu'il continuerait à investir "de manière sélective dans des terrains de haute qualité et des opportunités de développement au fur et à mesure qu'elles se présentent".

"Nous nous concentrons sur l'optimisation des opportunités offertes par notre position unique sur le marché et sur l'augmentation de l'offre de logements de haute qualité dans toutes les catégories d'occupation. La résilience de notre activité de partenariat se reflète dans son solide carnet de commandes à terme, qui nous donne la certitude que l'activité générera des revenus en 2023, conformément à sa stratégie", a ajouté M. Fitzgerald.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.