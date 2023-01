Countryside Partnerships, filiale de Vistry, acquiert un site de 170 acres

(Alliance News) - Vistry Group PLC a déclaré vendredi que sa filiale, Countryside Partnerships PLC, a acquis le site de Peel Hall à Warrington, aux côtés de Torus62 Ltd.

Le constructeur de maisons basé dans le Kent, en Angleterre, a déclaré que Countryside Partnerships prévoit de livrer environ 1 200 maisons sur ce site de 170 acres.

Vistry a déclaré que les maisons seront livrées par Countryside et Vistry, dans une coentreprise avec Torus. Torus est une association de logement basée dans le nord-ouest de l'Angleterre.

La société a déclaré que 595 des maisons seront sur le marché libre, tandis que les 595 autres seront des maisons abordables construites en partenariat avec Torus.

Vistry a déclaré que le développement comprendra des espaces ouverts, des terrains de sport et un "environnement résidentiel de haute qualité".

Stephen Teagle, directeur général de Countryside Partnerships, a déclaré : "Peel Hall a été l'un des sites les plus recherchés dans le Nord-Ouest et il est fantastique que, grâce à nos partenariats et à nos entreprises de construction de maisons, nous puissions fournir de nouvelles maisons dont la communauté locale a tant besoin.

"Cet achat contribuera à étayer nos plans de croissance stratégiques pour les années à venir et, grâce à notre approche de partenariat, en travaillant aux côtés de Torus, nous accélérerons la livraison de logements et la création de lieux que les gens aiment."

Les travaux sur le site devraient commencer à la mi-2025, une fois que la société aura obtenu le permis de construire complet.

Les actions de Vistry étaient en hausse de 0,2% à 748,75 pence par action vendredi matin à Londres.

