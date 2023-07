Les marchés immobiliers frappés par des taux d'intérêt élevés et la fin des financements bon marché ont attiré l'attention des fonds spéculatifs.

Les marchés américains et européens de l'immobilier commercial sont confrontés à une vacance persistante des bureaux, à une baisse de l'activité commerciale et à des coûts de refinancement plus élevés, tandis que les investisseurs se méfient de l'immobilier chinois très endetté.

Cinq fonds spéculatifs ont fait part de cinq idées de transactions sur les marchés immobiliers mondiaux, en précisant qu'ils ne peuvent pas révéler leurs positions pour des raisons réglementaires.

1/ VARADERO CAPITAL

* Fonds spéculatif de crédit basé à New York

* Taille : 2,8 milliards de dollars

* Fondé en 2009

* Principale activité : achat de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales émises entre 2012 et 2016

Jonathan Mizrachi, co-responsable de l'immobilier commercial, pense qu'il y a des bonnes affaires à trouver dans les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), ou obligations qui détiennent des hypothèques regroupées en fonction de leur risque de crédit.

"Les investisseurs généralisent les CMBS, tout est adossé à des hypothèques commerciales et tout ce qui est adossé à des hypothèques commerciales est mauvais", a-t-il déclaré, ajoutant que certains se négocient à des prix attractifs.

Mizrachi se concentre principalement sur les tranches mezzanine ou intermédiaires des CMBS, émises entre 2012 et 2016. Ces tranches se négocient désormais avec une décote et contiennent moins de prêts avec beaucoup de données historiques, ce qui les rend plus faciles à analyser.

2/ BALCHUG CAPITAL

* Taille : 2 milliards de dollars

* Création : 2010

* Principaux secteurs d'activité : achat de biens immobiliers commerciaux en Russie

David Amaryan, PDG du fonds spéculatif arménien Balchug Capital, a récemment acheté l'un des plus grands centres commerciaux de Moscou et cherche à acquérir d'autres biens auprès d'investisseurs quittant la Russie.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions qui ont suivi ont conduit de nombreuses entreprises occidentales à abandonner leurs activités en Russie.

Les investisseurs de pays tels que l'Arménie sont acceptés par les autorités russes et internationales, a déclaré M. Amaryan.

"Ils n'obtiennent pas ce que les actifs valaient avant le conflit, mais le prix escompté est raisonnable étant donné que Balchug prend le risque", a-t-il déclaré.

3/ BEACH POINT CAPITAL MANAGEMENT

* Fonds basé aux Etats-Unis et spécialisé dans les investissements liés au crédit.

* Taille : 14,8 milliards de dollars

* Date de création : 2009

* Principale activité : vente à découvert d'actions de sociétés d'investissement dans l'immobilier commercial

Ben Hunsaker, gestionnaire de portefeuille et responsable du crédit structuré chez Beach Point Capital Management, a déclaré qu'une bonne opportunité de vente à découvert était d'investir dans des options de vente, ou d'acheter des options de vente, sur les actions des sociétés d'investissement en immobilier commercial (CM-REIT).

Les CM REIT sont des sociétés qui détiennent des hypothèques sur des maisons résidentielles multifamiliales ainsi que des prêts immobiliers commerciaux. Les actions de ces sociétés, ou REIT, se négocient sans décote. Elles sont également assorties d'autres types de dettes, a-t-il ajouté.

Il peut s'agir d'obligations de prêts garantis, d'accords de prise en pension et de dettes d'entreprises à haut rendement non garanties.

"Certaines poches de prêts multifamiliaux américains présentent des similitudes avec les subprimes et les CDO pendant la crise financière", a ajouté M. Hunsaker.

Étant donné la vitesse à laquelle certains des prêts sous-jacents ont été émis juste après le COVID-19, M. Hunsaker pense que la valeur de ces prêts va bientôt chuter, entraînant une baisse des prix des actions ordinaires cotées en bourse des CM-REIT qui les contiennent.

4/ Terrains et bâtiments

* Fonds spéculatif activiste

* 500 millions de dollars

* Fondé en 2008

* Principales activités : fonds d'investissement immobilier dans le domaine des sciences de la vie et des sciences courtes

Jonathan Litt, fondateur et directeur des investissements de Land & Buildings, suggère une position courte sur les sociétés d'investissement immobilier (REIT) spécialisées dans les sciences de la vie, qui possèdent et investissent dans des bureaux et des laboratoires afin de favoriser la recherche et le développement de nouveaux médicaments.

Une position courte consiste à parier que le prix d'un actif va baisser.

Les données de téléphonie mobile que Litt a achetées pour étudier une FPI gérée par Alexandria Real Estate Equities ont montré que des bâtiments censés être presque entièrement occupés ne l'étaient qu'à moitié.

Alexandria Real Estate a répondu en citant des documents publics qui indiquaient que c'était l'avancement de la science et de la propriété intellectuelle connexe dans les bâtiments Labspace d'Alexandria, et non la circulation des employés, qui était à l'origine de la demande d'espace.

Mais M. Litt estime que l'abandon du travail de bureau aura également des répercussions sur l'immobilier des sciences et de la vie en général.

"Cela va être un problème et les gens ne l'ont pas encore vu", a déclaré M. Litt.

5/ ANSON FUNDS

* Fonds spéculatif multi-stratégies

* Taille : 1,6 milliard de dollars

* Fondé en 2003

* Commerce clé : long constructeur de maisons britannique Vistry Group

Moez Kassam, CIO d'Anson, estime que les actions de Vistry devraient continuer à augmenter suite à la récente acquisition de son rival Countryside pour 1,4 milliard de dollars, ce qui pourrait renforcer son activité de logements abordables.

"Vistry a tiré parti de son bilan solide pour s'emparer d'un concurrent clé, en capitalisant sur les valorisations déprimées et les bouleversements dans le secteur", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Vistry a signalé l'intensification du ralentissement dans le secteur du logement, mais a maintenu ses prévisions de bénéfices annuels en citant la résistance de la demande dans son activité de logements abordables.

Ses actions ont augmenté de 28 % cette année et M. Kassam estime qu'il est possible de réaliser d'autres gains, les sociétés de logements abordables ayant tendance à mieux résister que les constructeurs traditionnels en période de ralentissement.

Vistry a refusé de commenter les opinions du fonds spéculatif.