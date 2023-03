Morgan Sindall signe un accord avec le gouvernement britannique pour l'assainissement des bardages

(Alliance News) - Morgan Sindall Group PLC a rejoint mardi d'autres entreprises de construction en signant le contrat d'auto-assainissement du gouvernement britannique.

L'entreprise de construction basée à Londres a déclaré avoir signé le contrat d'assainissement avec le Department for Levelling Up, Housing & Communities, un département du gouvernement britannique.

Morgan Sindall a expliqué que le contrat couvre sa filiale à 100 % Lovell Partnerships Ltd, qui s'est engagée en avril 2022 à résoudre les problèmes de sécurité incendie critiques pour la vie dans tous les bâtiments de 11 mètres et plus en Angleterre développés par l'entreprise au cours des 30 années précédentes.

Le contrat couvre également Muse Places Ltd.

La société a ajouté qu'en signant le contrat, elle n'affectait pas les dispositions qu'elle avait déjà prises.

Lundi, Barratt Developments PLC, MJ Gleeson PLC, Taylor Wimpey PLC et Berkeley Group Holdings PLC ont déclaré avoir signé le contrat. Les quatre sociétés ont suivi Vistry Group PLC, Crest Nicholson Holdings PLC, Persimmon PLC, Redrow PLC et Bellway PLC dans la signature du contrat.

Les actions de Morgan Sindall ont baissé de 0,2 % à 1 646,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

