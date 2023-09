(Alliance News) - Les actions de Vistry Group PLC ont grimpé en flèche lundi après avoir enregistré une forte performance malgré des conditions de marché difficiles au cours du premier semestre et annoncé un plan de restructuration "passionnant".

Les actions de Vistry ont augmenté de 13% à 901,20 pence à Londres lundi matin.

Le constructeur de maisons basé dans le Kent a déclaré qu'il révisait sa stratégie pour se concentrer uniquement sur la construction de logements abordables par le biais de sa division Partnerships à "haut rendement", afin de contribuer à remédier à la "pénurie chronique de logements abordables à occupation mixte" au Royaume-Uni.

Vistry a également fait part de son intention de lancer un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 55 millions de livres sterling en novembre.

Au premier semestre 2023, Vistry a déclaré que le bénéfice statutaire avant impôt avait augmenté de 2,6 % pour atteindre 114,2 millions de livres sterling, contre 111,3 millions de livres sterling l'année précédente. Ajusté pour inclure les contributions des coentreprises et exclure les dépenses exceptionnelles et l'amortissement, il a chuté de 8,4% à 174,0 millions de livres sterling, contre 189,9 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 33 %, passant de 1,19 milliard de livres sterling à 1,58 milliard de livres sterling sur une base statutaire, et de 31 % à 1,78 milliard de livres sterling sur une base ajustée. La dette nette statutaire s'élevait à 328,7 millions de livres sterling à la fin du mois de juin, contre une trésorerie nette de 115 millions de livres sterling.

Les frais administratifs, y compris les éléments exceptionnels, ont augmenté de 73 % pour atteindre 153,9 millions de livres sterling, tandis que les dépenses exceptionnelles ont diminué de 61 % pour atteindre 28,1 millions de livres sterling. La perte brute de la part des coentreprises et des entreprises associées est passée de 30,9 millions de livres sterling à 35,3 millions de livres sterling.

Entre-temps, Vistry a déclaré qu'elle prévoyait de concentrer ses activités sur son "modèle de partenariat à haut rendement, léger en capital et résilient" en fusionnant ses activités de construction de maisons et de partenariats avant la fin de cette année. Elle s'attend à ce que cela entraîne "une libération significative de capital" et, à moyen terme, elle visera une croissance des revenus de 5 à 8 % et un rendement de 40 % sur le capital employé.

Vistry s'attend à ce que Countryside Partnerships, qu'elle a acquis pour 1,25 milliard de livres sterling en novembre de l'année dernière, produise au moins 35 millions de livres sterling de bénéfices de synergie cette année, plus que l'objectif de 25 millions de livres sterling qu'elle s'était fixé. Elle s'attend également à ce que la dette nette du groupe soit ramenée à environ 100 millions de livres sterling d'ici le 31 décembre, et a réaffirmé son objectif d'un bénéfice avant impôts ajusté supérieur à 450 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année.

"L'intégration de Countryside a bien progressé au cours du premier semestre, établissant fermement Vistry comme le principal fournisseur de logements abordables à occupation mixte au Royaume-Uni", a commenté le directeur général Greg Fitzgerald. "Le groupe a réalisé une performance semestrielle solide malgré les conditions macroéconomiques difficiles, les partenariats continuant à faire l'objet d'une bonne demande, ce qui démontre sa résilience sur le marché.

Il a ajouté : "Répondre aux besoins sociaux aigus en matière de logement à travers le pays... est au cœur de l'objectif social et de la vision du groupe, et je suis impatient de concrétiser cette opportunité passionnante et unique pour Vistry."

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

