Vistry Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui développe de nouvelles maisons et communautés dans tous les secteurs du marché du logement au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent la construction de maisons, les partenariats et la campagne. Le segment Housebuilding développe des sites à travers l'Angleterre, fournissant des logements privés et abordables sur des terrains appartenant au groupe ou aux coentreprises du groupe. Le segment Partnerships est spécialisé dans le partenariat avec des associations de logement et d'autres entreprises du secteur public à travers l'Angleterre, y compris Londres, pour fournir soit le développement de logements privés, abordables et du secteur locatif privé (PRS) sur des terrains appartenant au Groupe ou aux coentreprises du Groupe, ou pour fournir des services de sous-traitance pour le développement. Le segment Countryside s'associe à des associations de logement et à d'autres entreprises du secteur public dans toute l'Angleterre, y compris à Londres, pour développer des logements privés, abordables et du secteur locatif privé sur des terrains appartenant au groupe ou aux coentreprises ou associés du groupe.

Secteur Construction de logements