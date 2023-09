Vita 34 International AG est une société basée en Allemagne et active dans le secteur des technologies médicales. La société est impliquée dans le stockage et le traitement à long terme de cellules souches provenant du sang de cordon ombilical humain. Les cellules sont prélevées à la naissance de l'enfant et peuvent être utilisées plus tard dans sa vie pour le traitement de nombreuses maladies, telles que l'anémie, le diabète, les maladies articulaires dégénératives, le cancer, les déficits neurologiques après des lésions cérébrales, les lésions du cartilage et autres. Elles permettent également la croissance d'organes entiers, comme le foie. En moyenne, une personne sur sept, dont les cellules sont stockées, reçoit une autogreffe de cellules souches avant l'âge de 70 ans. La société fait office de banque de sang de cordon et mène également des activités de recherche dans le domaine de la médecine régénérative, notamment pour guérir les conséquences des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. La société exerce ses activités en Allemagne, en Espagne et au Danemark.

Secteur Installations et services en soins de santé