Vital Energy, Inc. est une société énergétique indépendante. Elle se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières dans le bassin permien de l'ouest du Texas. La société opère sur un seul segment, celui de l'exploration et de la production. Elle a rassemblé 265 306 acres nettes largement contiguës dans le bassin Permien, dont la plupart sont susceptibles de faire l'objet d'un développement multizone dans les comtés de Glasscock, Howard, Midland, Reagan et Upton dans le bassin Midland et dans les comtés de Pecos, Reeves et Ward dans le bassin Delaware. La société a acheté certaines propriétés pétrolières et gazières dans le bassin du Delaware, notamment environ 21 450 acres nettes situées dans le comté de Reeves, 15 500 acres nettes situées dans le comté de Reeves et 24 000 acres nettes dans les comtés de Pecos, Reeves et Ward. Elle a également acheté certaines propriétés de pétrole et de gaz naturel dans le bassin de Midland, dont environ 11 200 acres nettes situées dans les comtés d'Upton et de Reagan.

Indices liés Russell 2000