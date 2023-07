Vital Energy, Inc. (Vital) est une société énergétique indépendante. Vital se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières dans le bassin permien de l'ouest du Texas. La société exerce ses activités dans un seul secteur : l'exploration et la production. La société détient une participation d'environ 70 % dans Forge Energy II Delaware, LLC (Forge Assets). Les actifs de Forge comprennent environ 42 000 acres bruts (24 000 nets) et une production d'environ 9 500 barils d'équivalent pétrole par jour.