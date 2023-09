Vital Energy, Inc. a annoncé la signature de trois accords définitifs qui permettront d'augmenter sensiblement la taille de l'entreprise dans le bassin permien, d'accroître le flux de trésorerie disponible, d'améliorer l'efficacité du capital et de réduire considérablement l'effet de levier. L'ensemble des transactions représente un montant total d'environ 1,1653 milliard de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix de clôture. Les accords ont été signés avec des filiales de Henry Energy LP et Henry Resources LLC ("Henry"), Tall City Property Holdings III LLC et Maple Energy Holdings, LLC.

Les transactions, qui sont soumises aux conditions habituelles, devraient toutes être conclues au cours du quatrième trimestre 2023. Augmentation de l'échelle : Les transactions combinées ajouteront près de 53 000 acres nettes et des réserves prouvées d'environ 248 millions de barils équivalent pétrole4 (" BOE "), 44 % de pétrole, estimées à la fin de l'année 2022. Les transactions augmenteront la production actuelle de Vital Energy d'environ 35,0 MBOE/j (50 % de pétrole).

Pro forma, Vital Energy disposera d'environ 250 000 acres nets et d'une production totale moyenne estimée pour l'année 2024 d'environ 112,0 MBOE/j, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport aux prévisions. La production moyenne de pétrole estimée pour l'ensemble de l'année 2024 devrait augmenter d'environ 30 % pour atteindre 55,0 MBO/j. Ajout de stocks de grande valeur, pondérés en fonction du pétrole : Transactions visant à ajouter environ 150 emplacements bruts de grande valeur avec un prix d'équilibre moyen d'environ 50 $ par baril WTI. Pro forma, Vital Energy maintiendra plus de huit années de stocks pondérés en fonction du pétrole au rythme de développement prévu de quatre plates-formes.