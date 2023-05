Vital Energy acquiert des actifs dans le Permien pour 540 millions de dollars

Le Permien est une cible majeure pour les producteurs de pétrole qui cherchent à augmenter leurs stocks. Cette région de schiste, située entre le Texas et le Nouveau-Mexique, dispose de l'infrastructure nécessaire et est connue pour sa productivité élevée et ses importantes réserves non exploitées.

Vital a déclaré qu'elle allait acquérir 70 % des actifs pour un montant de 378 millions de dollars, les 30 % restants étant acquis par un tiers pour un montant de 162 millions de dollars.

La transaction devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre 2023 et est soumise aux conditions de clôture habituelles.