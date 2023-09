Vital Farms, Inc. est une entreprise alimentaire. La société fabrique environ six produits élevés au pâturage provenant d'animaux élevés dans de petites exploitations familiales, qui comprennent des œufs en coquille, du beurre, des œufs durs, du ghee, des œufs entiers liquides et des bouchées aux œufs. La société emballe, commercialise et distribue une gamme de produits, notamment des œufs en coquille élevés au pâturage, du beurre élevé au pâturage et d'autres produits. Ces produits sont vendus sous les noms de marque Vital Farms, Alfresco Farms, Lucky Ladies et RedHill Farms, principalement aux chaînes de restauration de détail aux États-Unis. La société s'approvisionne en produits issus de l'élevage en pâturage auprès d'un réseau de fermes familiales. Les filiales de la société comprennent Vital Farms Missouri, LLC, Backyard Eggs, LLC, Barn Door Farms, LLC et Sagebrush Foodservice, LLC.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire