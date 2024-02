Vital Limited a pour principale activité la fourniture de réseaux de radiocommunication mobile et de services à haut débit en Nouvelle-Zélande. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : réseaux sans fil, réseaux câblés et autres. Le secteur des réseaux sans fil comprend les activités traditionnelles de radio mobile de la société, ainsi que les produits associés de crédit-bail, de données et de suivi par système de positionnement global (GPS), et les activités sans fil à large bande. Le secteur des réseaux câblés comprend l'activité à large bande câblée de la société, qui fournit une connectivité à large bande et des services connexes à un éventail de clients en gros et d'utilisateurs finaux. Ses réseaux radio mobiles terrestres connectent les équipes de terrain, les véhicules et les sites de travail dans toute l'île d'Aotearoa. FleetLink est un réseau de radiocommunication mobile terrestre analogique qui couvre l'ensemble du pays. Vital Locate est une application basée sur le cloud qui s'intègre à une gamme d'appareils, y compris les radios numériques. Ses autres services comprennent des échanges et des centres de données.

Secteur Services de télécommunications sans fil