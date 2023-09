Vitality Products Inc. est une société basée au Canada. La société s'occupe de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de produits de santé naturels, notamment des vitamines, des minéraux et des suppléments nutritionnels. Ses catégories de produits comprennent le fer, les produits essentiels, le sommeil et le stress, le collagène (vitality glow) et les forfaits. Ses produits à base de fer comprennent Power Iron + Spirulina et Daily Iron + Spirulina. Ses produits essentiels comprennent Time Release Super Multi+, Time Release B Complex + C 600 mg, Digest+ et Trace Minerals + Chlorella. Ses produits pour le sommeil et le stress comprennent Relax+, Magnesium + Chamomile Capsules - Adultes, Magnesium + Chamomile Powder - Adultes et Magnesium + Chamomile Powder - Enfants. Ses produits de collagène (éclat de vitalité) incluent le Collagène marin + Biotine, le Collagène marin + Canneberge et le Collagène marin + Rose. Ses produits groupés comprennent la santé des femmes et les suppléments pour le sommeil et le stress. Ses produits sont vendus dans plus de 600 magasins de santé naturelle au Canada et aux États-Unis.

Secteur Produits pharmaceutiques