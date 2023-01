Jefferies abaisse la recommandation de Continental AG à 'conserver' et l'objectif à 70 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études Jefferies a dégradé Continental de "acheter" à "conserver" et a abaissé son objectif de cours de 83 à 70 euros. Le marché surestime les capacités à répercuter la hausse exceptionnelle des coûts, ont écrit les analystes Himanshu Agarwal et Philippe Houchois dans une étude sectorielle publiée vendredi. Dans une année où les constructeurs automobiles réduisent leurs prix pour stimuler la demande, les fournisseurs ne peuvent pas non plus tout avoir - des volumes de vente élevés et de bons prix. Les experts ont réduit leurs estimations dans le secteur de plus de 15% et sont désormais clairement en dessous du consensus. Par ordre décroissant, ils préfèrent les fabricants de pneus aux fournisseurs de camions et ces derniers aux fournisseurs de voitures./ag/ajx

Publication de l'étude originale : 19.01.2023 / 17:19 / ET Première diffusion de l'étude originale : 19.01.2023 / 19:05 / ET