Vitesco Technologies Group AG est une société basée en Allemagne qui se concentre sur le développement et la production de composants et de solutions système pour le groupe motopropulseur des véhicules hybrides, électriques et à moteur à combustion. Le portefeuille de la société comprend environ 48 solutions d'électrification de volts, des entraînements électriques et de l'électronique de puissance pour les véhicules hybrides et électriques à batterie, y compris des commandes électroniques, des capteurs, des actionneurs, des turbocompresseurs, des composants hydrauliques et des pompes, ainsi que des solutions pour le post-traitement des gaz d'échappement. Continental AG est la société mère de Vitesco Technologies Group AG.