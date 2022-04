VITESCO : Jefferies toujours à l'achat

Données financières EUR USD CA 2022 8 811 M 9 610 M - Résultat net 2022 46,4 M 50,6 M - Tréso. nette 2022 438 M 478 M - PER 2022 29,1x Rendement 2022 1,48% Capitalisation 1 363 M 1 487 M - VE / CA 2022 0,10x VE / CA 2023 0,08x Nbr Employés 37 488 Flottant 46,7% Graphique VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 34,06 € Objectif de cours Moyen 59,54 € Ecart / Objectif Moyen 74,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Andreas Wolf Chairman-Management Board & CEO Werner Volz Chief Financial Officer Siegfried Wolf Chairman-Supervisory Board Cornelia Stiewing Deputy Chairman-Supervisory Board Holger Siebenthaler Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG -21.16% 1 487 CUMMINS INC. -9.00% 28 428 RHEINMETALL AG 143.20% 9 862 CUMMINS INDIA LIMITED 18.80% 4 149 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION -11.57% 3 022 DORMAN PRODUCTS, INC. -15.83% 2 967