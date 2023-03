L'équipementier Vitesco prévoit des bénéfices en hausse - les analystes déçus

REGENSBURG (dpa-AFX) - L'équipementier automobile Vitesco s'attend à une augmentation de la production de véhicules et prévoit donc une croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice cette année. Les revenus devraient augmenter pour atteindre 9,2 à 9,7 milliards d'euros, a annoncé le groupe SDax jeudi à Regensburg. Malgré les surcoûts liés à la pénurie de semi-conducteurs, à l'inflation salariale et à l'augmentation des coûts des matériaux, le directoire s'attend également à une hausse de la marge du résultat ajusté avant impôts et intérêts (Ebit). L'année dernière, la marge ajustée était de 2,5 pour cent, et en 2023, elle devrait se situer entre 2,9 et 3,4 pour cent.

Malgré les perspectives de croissance, l'action a fortement baissé jeudi à l'ouverture avec une chute de plus de 7%, qu'elle n'a ensuite que très légèrement réduite. Les perspectives n'ont pas été bien accueillies par les investisseurs, car certains espéraient davantage. En ce qui concerne la marge Ebit, les analystes s'attendaient en moyenne à 3,4 pour cent, un niveau que Vitesco ne veut désormais atteindre que dans le meilleur des cas. En ce qui concerne le flux de trésorerie disponible, les analystes s'attendaient à ce qu'il soit plus de deux fois supérieur à ce que Vitesco prévoit, soit environ 50 millions d'euros. L'analyste Himanshu Agarwal de Jefferies a déclaré que le marché devait ainsi corriger ses attentes.

Le groupe avait déjà publié la plupart de ses chiffres clés pour l'exercice écoulé il y a un mois. Le résultat net n'était toutefois pas encore connu : il est redevenu positif l'an dernier, à 23,6 millions d'euros. En 2021, le résultat était encore une perte de 122 millions d'euros. Comme prévu, Vitesco ne versera pas de dividende pour l'année écoulée. Lors d'une réunion d'investisseurs à la mi-octobre, l'entreprise a évoqué la première distribution pour l'exercice 2023. L'ancienne filiale de Continental est cotée en bourse depuis septembre 2021.

En 2022, le groupe a réalisé des bénéfices inattendus dans ses activités quotidiennes. Sur l'ensemble de l'année, l'Ebit corrigé des effets exceptionnels a grimpé de moitié, à 222,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % à 9,07 milliards d'euros, sans tenir compte des fluctuations de change ni des acquisitions et cessions d'activités.

Vitesco a bénéficié d'une reprise de la production automobile mondiale, qui a été affectée par des lockdowns et des problèmes d'approvisionnement en puces, notamment encore au second semestre 2021. Sur un total de prises de commandes d'environ 14 milliards d'euros, l'électromobilité représentait déjà près des trois quarts des commandes, soit 10,4 milliards d'euros. Au quatrième trimestre, les nouvelles commandes se sont élevées à 1,4 milliard d'euros, dont environ 500 millions pour des pièces de voitures électriques.