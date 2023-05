L'équipementier automobile Vitesco enregistre des pertes en début d'année

REGENSBURG (dpa-AFX) - L'équipementier automobile Vitesco est tombé dans le rouge en début d'année en raison des coûts élevés de sa transformation et de la constitution de stocks. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté d'environ deux et demi pour cent au premier trimestre pour atteindre 2,3 milliards d'euros, le résultat avant intérêts et impôts est ressorti négatif à 25,3 millions d'euros, a annoncé vendredi l'entreprise SDax à Regensburg. Un an plus tôt, Vitesco avait encore gagné 37,6 millions d'euros. Même corrigé des effets exceptionnels, le résultat d'exploitation de 37,1 millions d'euros était inférieur à la valeur de 47,7 millions d'euros de l'année précédente. Au final, la perte du groupe s'est creusée à près de 51 millions, contre -11,3 millions au début de 2022.

Le fabricant de technologies de propulsion se concentre sur l'électromobilité et a réorganisé en fin d'année ses quatre secteurs d'activité en deux nouvelles unités. Le patron de Vitesco, Andreas Wolf, estime que son entreprise est sur la bonne voie : "Sur tous les marchés concernés, les ventes de véhicules électrifiés enregistrent une croissance énorme", a-t-il déclaré selon le communiqué. La direction a confirmé ses objectifs, qui prévoient une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice cette année. Le deuxième trimestre devrait toutefois rester difficile en raison d'éventuels problèmes de livraison./tav/mis