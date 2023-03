L'équipementier automobile Vitesco envisage l'année 2023 avec optimisme

REGENSBURG (dpa-AFX) - L'équipementier automobile Vitesco envisage l'avenir avec optimisme grâce à des chiffres de production en hausse. Pour l'exercice en cours, le groupe veut augmenter son chiffre d'affaires entre 9,2 et 9,7 milliards d'euros, a annoncé le groupe SDax jeudi à Regensburg. Malgré les coûts supplémentaires dus à la pénurie de semi-conducteurs, à l'inflation salariale et à l'augmentation des coûts des matériaux, le directoire s'attend également à une marge EBIT plus élevée. Pour l'année écoulée, la marge ajustée était de 2,5 pour cent, elle devrait se situer entre 2,9 et 3,4 pour cent en 2023. En ce qui concerne le free cash-flow, le groupe table sur environ 50 millions d'euros.

Le groupe avait déjà publié les chiffres clés de l'exercice écoulé il y a un mois. En 2022, le groupe a réalisé des bénéfices inattendus dans ses activités quotidiennes. Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice avant intérêts et impôts, corrigé des effets exceptionnels, a grimpé de moitié pour atteindre 222,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 4 % pour atteindre 9,07 milliards d'euros./knd/stk