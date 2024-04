Vitro, S.A.B. de C.V. est un producteur de verre au Mexique. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, produit, transforme, distribue et commercialise une gamme de produits en verre. Elle opère à travers deux segments : Contenants en verre, qui comprend les contenants en verre, les composants de précision, ainsi que les machines et les moules pour l'industrie du verre, et Verre plat, qui comprend le verre plat pour les industries de la construction et de l'automobile, ainsi que le carbonate et le bicarbonate de sodium. Les produits de la société comprennent des récipients en verre, du verre flotté, du verre OEM pour l'automobile, du verre de remplacement pour l'automobile, des machines et des équipements, ainsi que des produits chimiques. Elle est également un fournisseur de matières premières, de fabrication de moules, d'équipements et de machines, et d'équipements pour l'industrie et les produits chimiques. Grâce à ses unités commerciales Containers et Float Glass, elle dessert les secteurs de la cosmétique, de la parfumerie pharmaceutique, de la construction et de l'automobile, ainsi que les secteurs de la chimie, des machines et équipements et des moules.

Secteur Produits chimiques de base