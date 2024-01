Vitrolife AB est une société basée en Suède qui propose des services de reproduction assistée. Le portefeuille de produits de la société comprend G-RINSE, qui est une solution pour le rinçage des matériaux de contact, EmbryoGlue, qui est une albumine humaine recombinante, ASP, qui est une solution pour la récupération et le rinçage des ovocytes, et Semen VTS, qui est un système de traitement de la viscosité, entre autres. Elle fournit également une gamme de solutions procédurales pour la préparation des spermatozoïdes, la vitrification, le transfert d'embryons et le prélèvement d'ovocytes, telles que le contrôle de la température, le contrôle des conditions, le matériel de laboratoire sécurisé pour les gamètes et le support pour les embryons. La société est présente en Australie, en Chine, en France, en Italie, au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni, entre autres, et mène ses activités par l'intermédiaire de plusieurs filiales, telles que Vitrolife Ltd, Vitrolife Pty Ltd et A.T.S. Srl.