Pourtant, les résultats ont baissé en 2020, coronavirus oblige. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,48 à 1,25 MdsSEK et le bénéfice net de 383 à 287 MSEK. Le marché retient surtout une légère embellie séquentielle au T4 et le versement d'un coupon de 0,80 SEK. Le management confirme ses anticipations de long terme, avec des perspectives largement inchangées pour un marché qui devrait croître de 5 à 10% par an dans un avenir prévisible.