Revenus locatifs de 10,9 millions d’euros

Signature de baux portant sur 10 000 m² au cours du trimestre

Poursuite des projets de repositionnement

Ces données n’ont pas fait l’objet d’un examen des commissaires aux comptes.

Une activité locative portée par les campus repositionnés et responsables

Au 1er trimestre 2024, la dynamique opérationnelle se poursuit avec la signature de 3 transactions majeures, représentant une surface totale de 10 000 m² soit 7% de la surface totale du patrimoine en exploitation1. Ces transactions portent principalement sur des renouvellements et extensions de bail à Europlaza et Arcs de Seine, mais aussi sur l’arrivée d’un premier locataire à Rives de Bercy, moins de 3 mois après la livraison du campus de Charenton-Le-Pont. Un bail de 6 ans ferme, portant sur 5.600 m², soit près de 20% de l’actif, a été signé avec un grand industriel français. Les travaux d’installation ont commencé en mars afin de préparer l’arrivée des équipes prévue au troisième trimestre 2024.

Le taux d’occupation des immeubles en exploitation s’élève à 82% au 31 mars 2024 et à 69% en incluant le campus Rives de Bercy de 31 000 m², livré fin 2023.

_________________________________

1 Le patrimoine de la foncière distingue les actifs en exploitation et les actifs en cours de repositionnement. La livraison de Rives de Bercy fin 2023 porte à quatre les immeubles en exploitation. Depuis le 1 janvier 2024, seuls Office Kennedy et Passy Kennedy sont vacants et en restructuration.

Chiffres clés financiers

Les revenus locatifs IFRS de Vitura s’élèvent à 10,9 millions d’euros au 31 mars 2024, contre 12,7 millions à la période précédente en 2023. L’impact positif des loyers provenant des commercialisations récentes et de l’indexation est compensé par l’impact du départ de locataires en 2023, notamment sur les actifs Passy Kennedy et Office Kennedy, libérés en vue du projet de réunir les deux immeubles au sein d’un même ensemble de 34 000 m². Situé dans le QCA élargi, il offrira de larges vues sur la Seine, une grande diversité de services haut de gamme (lieux de restauration, fitness, espaces de bien-être et de convivialité, mobilité douce) et atteindra les meilleurs standards environnementaux. Cet ambitieux projet a déjà obtenu son permis de construire. Le nouveau financement (dette et capital) regroupera le programme de travaux, le refinancement des deux emprunts en cours et les frais financiers. La maturité de la dette de Passy Kennedy, de 140 millions d'euros, a été étendue au 30 juin 2024 afin de permettre la conclusion de ce nouveau financement.

Le Document d’enregistrement universel contenant le rapport financier annuel 2023 a été déposé le 29 avril 2024 auprès de l’AMF (Autorité des marchés financiers) et est disponible sur le site internet de la société.

Agenda

19 juin 2024 : Assemblée générale

À propos de Vitura

Créée en 2006, Vitura est une SIIC spécialisée dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 31 décembre 2023 à 1 307 millions d'euros hors droits.

Fortement engagée dans une démarche de développement durable, son positionnement de leader est reconnu par les agences de notation extra-financières. Vitura est classée Five Stars depuis 2014 par le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) et a été 4 fois n°1 mondial parmi les sociétés cotées de bureaux. Vitura a également obtenu deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière. La foncière est certifiée ISO 14001.

Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006.

