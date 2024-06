Regulatory News:

A la suite des précédentes communications de la société sur le projet Kennedy, la maturité de la dette de 139 millions d'euros, consentie lors de l’acquisition de Passy Kennedy, a été étendue au 15 juillet 2024 dans le cadre de la poursuite des discussions avec les banques de financement.

Agenda : Résultats semestriels 2024, 1er août 2024

À propos de Vitura

Créée en 2006, Vitura est une SIIC spécialisée dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 31 décembre 2023 à 1 307 millions d'euros hors droits.

Fortement engagée dans une démarche de développement durable, son positionnement de leader est reconnu par les agences de notation extra-financières. Vitura est classée Five Stars depuis 2014 par le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) et a été 4 fois n°1 mondial parmi les sociétés cotées de bureaux. Vitura a également obtenu deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière. La foncière est certifiée ISO 14001.

Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006.

