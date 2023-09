2.1 Commentaires de l'activité

Ce premier semestre 2023 reste une source d'incertitude sur les marchés immobiliers, marqué par le maintien d'une forte inflation, d'une hausse des taux et la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, les locataires au profil solide, grands comptes pour la plupart, sécurisent la situation financière et les résultats du Groupe. Dans une démarche responsable, Vitura rénove chaque espace libéré, de manière à demeurer aux derniers standards esthétiques, fonctionnels et techniques. Les espaces privatifs deviennent plus flexibles et les parties communes deviennent des espaces de travail à part entière, se prêtant davantage aux échanges, à la convivialité et à la créativité. De nouveaux services sont proposés. Tout cela pour correspondre parfaitement aux modes de vie et de travail des nouvelles générations et préserver l'attractivité et la valeur locative de marché.

2.1.1 Activité locative

Parmi les actifs en exploitation de Vitura, Europlaza à La Défense et Arcs de Seine à Boulogne Billancourt ont fait preuve d'une forte attractivité avec 11 000 m² commercialisés sur le premier semestre 2023, et notamment avec l'unique signature de plus de 5 000 m² de la Boucle Sud, sur Arcs de Seine.

L'expérience utilisateur qui est proposée au sein des actifs de la foncière, à travers la diversité et la qualité des services offerts, l'accent mis sur la mobilité douce, la relation locataires matérialisée par l'existence d'une communauté par immeuble ou encore de larges espaces verts privatifs, est le « plus » qui fait la différence.

Au 30 juin 2023, la valeur du patrimoine atteint 1 436 millions d'euros, en baisse de -4,6 % par rapport à la dernière valeur d'expertise (1 506 millions d'euros au 31 décembre 2022).