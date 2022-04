Vitura : Rapports financiers et d'audit annuels / Rapport financier annuel

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

Sommaire Message des dirigeants 2 1 RAPPORT INTÉGRÉ (1) 5 4 FACTEURS DE RISQUES 93 Notre patrimoine 6 Notre stratégie 18

5 INFORMATIONS Nos enjeux 30 FINANCIÈRES 103 Notre performance 34 Notre gourvernance 44

6 INFORMATIONS JURIDIQUES 147 2 DÉCLARATION DE PERFORMANCE 7 INFORMATIONS EXTRA-FINANCIÈRE 47 COMPLÉMENTAIRES 205

3 COMMENTAIRES SUR L'EXERCICE 2021 75 Le document d'enregistrement universel incluant le rapport financier annuel 2021 est une reproduction de la version officielle du document d'enregistrement universel incluant le rapport financier annuel 2021 qui a été établie en XHTML et est disponible sur le site de Vitura, www.vitura.fr

(1) VITURA s'est inspiré du cadre de référence portant sur le reporting intégré de l'IIRC dans la préparation du rapport intégré.

Foncière de référence

Année après année, Vitura a su constituer un patrimoine foncier d'exception, répondant parfaitement aux attentes et aux besoins des nouvelles générations de salariés et d'entreprises.

Ce patrimoine est exclusivement composé d'ensembles de grande taille situés dans les quartiers d'affaires les plus dynamiques de Paris et du Grand Paris, répondant aux derniers standards environnementaux et offrant un niveau élevé d'esthétique, de confort et de services. Ils font régulièrement l'objet de travaux d'amélioration qui leur permettent de rivaliser avec les immeubles neufs. Aussi séduisent-ils des entreprises de premier rang qui leur assurent, par leur solvabilité et leur fidélité, des taux d'occupation et

1,6 Md€

de patrimoine (hors droits)

au 31/12/2021

des niveaux de revenu supérieurs aux moyennes du marché.

L'acquisition en 2021 d'un sixième immeuble situé au cœur du XVIe arrondissement de Paris, en bord de Seine, avec une vue exceptionnelle sur la tour Eiffel, illustre une nouvelle fois la capacité des équipes de Vitura à mettre en œuvre cette stratégie gagnante avec rigueur et détermination. Mitoyen de Passy Kennedy, acquis en 2018, Office Kennedy présente un potentiel équivalent de création de valeur pour ses clients comme pour ses actionnaires.

Vitura est cotée sur le compartiment B du Euronext Paris depuis mars 2006. Elle a opté pour le statut de Société d'Investissement Immobilier Cotées (SIIC).

200 000 m2

en portefeuille

6 immeubles N° 1 mondial

DE GRANDE QUALITÉ

au sein de Paris et du Grand Paris

(1) Global Real Estate Sustainability Benchmark.

au classement 2021 du GRESB (1) dans la catégorie des sociétés cotées de bureaux

La valeur créée par Vitura ne se mesure pas aux seuls indicateurs financiers. La foncière évalue sa performance dans cinq grands domaines qui couvrent l'ensemble de son activité et de ses interactions avec son écosystème : NOTRE EXPÉRIENCE CLIENTNOTRE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALENOTRE PERFORMANCE FINANCIÈRELE BIEN-ÊTRE DE NOS COLLABORATEURS NOTRE IMPACT SOCIÉTAL

Message des dirigeants

Message de John Kukral

Président du Conseil d'administration

\ Nos équipes sont déterminées à anticiper les tendances du marché afin de répondre aux besoins de nos utilisateurs. \

Après deux années de pandémie, l'horizon semblait s'éclaircir. La gravité du virus diminuait et les restrictions sur nos activités étaient levées. En 2021, l'économie mondiale a d'ailleurs enregistré un véritable rebond de croissance, particulièrement marqué en France, au point qu'une bonne partie du terrain perdu en 2020 a été regagné. La poursuite de la croissance s'annonçait pour 2022. L'entrée des troupes russes en Ukraine nous replonge cependant dans l'incertitude. Les tensions ravivées sur les marchés de l'énergie et des matières premières sont déjà visibles, mais il est encore trop tôt pour prédire l'impact de cette attaque sur l'économie mondiale à court et moyen termes. Les belles capacités d'adaptation dont ont fait preuve les entreprises et leurs salariés, les organismes publics et les ménages au sortir de la crise sanitaire restent néanmoins un motif d'espoir.

Pour le bureau, l'heure est à l'adaptabilité. L'avenir, accéléré par l'utilisation des technologies durant la pandémie, se dessine entre télétravail et présentiel. Pour que les entreprises puissent attirer lesmeilleurs talents, leurs locaux devront être repensés. En effet, le travail en présentiel reste indispensable à une collaboration efficace. Les équipes de Vitura avaient anticipé cette évolution, en transformant notamment Europlaza en tour jardin, intégrant de généreux espaces partagés, flexibles et collaboratifs. L'acquisition de Passy Kennedy puis d'Office Kennedy répondent également à un besoin de centralité. Enfin, sur le campus Hanami, le passage du gaz à la géothermie témoigne de notre engagement ESG.

Nos équipes sont déterminées à anticiper les tendances du marché afin de répondre aux besoins de nos utilisateurs. Cette démarche vaut à notre entreprise d'avoir traversé la crise sanitaire sans impact sur notre activité et d'afficher pour 2021 d'excellents résultats, ainsi que de voir renouveler la confiance de nos partenaires et investisseurs, évidente dans le succès de notre augmentation de capital relative à l'acquisition d'Office Kennedy comme dans les excellentes conditions du dernier Green Loan signé en novembre.

Message de Jérôme Anselme

Directeur général

\ Vitura a su se positionner au cœur

des nouveaux enjeux du marché

tertiaire francilien\

Dans un contexte troublé depuis deux ans, Vitura a su une nouvelle fois démontrer sa résilience. L'année 2021 a tout d'abord été marquée par l'adoption en assemblée générale de notre nouveau nom qui véhicule les notions de vitalité, d'agilité, et de responsabilité, valeurs qui guident la société au quotidien. La signature associée, « Workplaces for People. By People », souligne la relation de confiance et de partenariat nouée avec ses parties prenantes et l'ambition commune de créer de la valeur sur le long terme.

Cette ambition s'est notamment illustrée par l'acquisition de l'immeuble Office Kennedy. Actif emblématique de 10 000 m² adjacent à Passy Kennedy, acquis en 2018, il offre un fort potentiel de création de valeur avec une opportunité de développer des synergies entre les deux immeubles.

Au cours de l'année 2021, 15 % de la surface totale du portefeuille, ont fait l'objet d'une signature de bail, d'une extension ou d'un renouvellement. Cette activité locative a permis de maintenir une durée moyenne résiduelle des baux de 4,9 années et une stabilité des revenus locatifs sur la période.

L'amélioration continue des actifs reste également au cœur de notre stratégie d'asset management. Ainsi, dans le prolongement du succès du repositionnement de la tour Europlaza, le hall principal de l'immeuble Arcs de Seine a été complètement repensé offrant de nouveaux espaces de convivialité répondant aux dernières tendances. Un projet ambitieux de rénovation de l'immeuble Rives de Bercy a également été lancé qui permettra d'ouvrir lebâtiment sur l'extérieur et de révéler son potentiel. La valeur d'expertise du patrimoine bénéficie de ces investissements et affiche une performance de +7,7 % en un an.

Cette année encore, l'excellence de notre démarche en matière de développement durable a été salué le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) qui a attribué le statut de n°1 mondial dans son classement 2021 dans la catégorie des sociétés cotées de bureaux, avec un score de 96/100. Nos engagements ESG ont permis de conclure un Green Loan de 525 millions d'euros portant à près de deux tiers la part de nos crédits responsables.

Ces résultats ne sont pas dus au hasard : Vitura a su se positionner au cœur des nouveaux enjeux du marché tertiaire francilien. À la faveur de la pandémie, la préférence des entreprises pour la centralité et les actifs prime s'est encore accentuée. La reprise de la demande est plus nette en Île-de-France que dans les autres régions. Paris Centre-Ouest et la Défense se détachent du lot sur de nombreux critères d'attractivité. Vitura s'y était préparée depuis plusieurs années. Nous sommes confiants pour 2022, qui sera à nouveau dynamique avec des projets d'envergure en vue d'améliorer la qualité de notre patrimoine et de créer de la valeur pour nos actionnaires. Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, nous proposerons une distribution de 1,25 euro par action. Ce dividende permettra à la Société de poursuivre sa démarche d'amélioration continue en maintenant un niveau élevé d'investissements sur son patrimoine.

