Vitura : un pacte d'actionnaires modifié

L'AMF a été informée de la conclusion par le concert Northwood et Euro Bernini Private Limited, le 17 décembre, d'un avenant au pacte d'actionnaires non concertant relatif à la société foncière Vitura (ex Cegereal) conclu le 6 avril 2016.



Aux termes de cet avenant, il est prévu de conserver - jusqu'au terme du pacte - une majorité des deux tiers en conseil d'administration de Vitura s'agissant de l'adoption de certaines décisions.



Le pacte conclu le 6 avril 2016 prévoyait de revenir, après un certain temps, à une simple majorité. La durée du pacte d'actionnaires - initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2025 - est, par ailleurs, étendue jusqu'au 31 décembre 2031.



