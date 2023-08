Cronos Australia Limited est une société australienne spécialisée dans la santé et le bien-être dans la région Asie-Pacifique. La société est engagée dans le développement et la distribution de produits et services cannabinoïdes médicaux et grand public. La société distribue les gammes de produits de cannabis médicinal Adaya et PEACE NATURALS en Australie par l'intermédiaire de médecins. Elle possède Cannadoc Health Pty Ltd, une entreprise de cliniques de cannabis médicinal et possède CDA Health Pty Ltd, distributeur de produits de cannabis médicinal via la plateforme Canview de son BHC et fournisseur de services de cliniques de cannabis médicinal via ses cliniques CDA.

Secteur Produits pharmaceutiques