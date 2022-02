Vivakor, Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 8 millions de dollars. 12/02/2022 | 06:00 Envoyer par e-mail :

Vivakor, Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 8 millions de dollars. Nom du titre : Action ordinaire Type de titre : Actions ordinaires Titres proposés : 1 600 000 Fourchette de prix : 5 $ Escompte par titre : 0,5525 $.

Toute l'actualité sur VIVAKOR, INC. 2021 Vivakor, Inc. et Vivaventures Energy Group, Inc. concluent un accord de services avec A.. CI