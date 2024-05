Vivant Corporation est une société holding basée aux Philippines. Elle détient des participations dans diverses entreprises actives dans la production d'électricité (énergie renouvelable et non renouvelable), la distribution d'électricité, la fourniture d'électricité au détail, les services d'ingénierie électrique, les infrastructures hydrauliques et l'immobilier. Elle fournit des services dans les trois groupes d'îles du pays, avec une attention particulière pour les zones SPUG (Small Power Utilities Group). La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir la production et la distribution d'électricité, les infrastructures, le traitement et le dessalement de l'eau, et l'investissement en actions. Sa filiale, 1590 Energy Corp., exploite une centrale diesel. La société a constitué un portefeuille composé de centrales électriques non renouvelables d'une capacité totale attribuable d'environ 377 mégawatts (MW). Les filiales de la société comprennent Hijos De F. Escano, Southern Grove Properties and Development Corp. et Vivant Infracore Holdings Inc.