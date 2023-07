Vivanza Biosciences Limited est une société pharmaceutique spécialisée basée en Inde. La société se concentre sur la commercialisation de produits pharmaceutiques génériques, proposant aux patients des médicaments de meilleure qualité, plus sûrs et plus accessibles. L'entreprise n'opère que dans un seul secteur, celui du commerce de produits pharmaceutiques. Ses produits comprennent les gants et les produits chirurgicaux. Les gants comprennent des gants d'examen en latex poudrés, des gants chirurgicaux en latex poudrés, des gants d'examen sans latex en vinyle, des gants d'examen sans latex en nitrile et des gants d'examen en latex poudrés. Les catalogues de produits de la société comprennent les produits injectables, les gants Vivanza et l'index thérapeutique des produits injectables. La société propose des gants et des produits chirurgicaux aux secteurs de la chimie, de l'énergie, de l'industrie, de la fabrication et des matériaux.

Secteur Produits pharmaceutiques