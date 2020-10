Vivendi : Bank of America relève son objectif de cours

01/10/2020 | 15:49

Bank of America a relevé jeudi son objectif de cours sur Vivendi de 32 à 33 euros en vue de la publication, le 20 octobre, du chiffre d'affaires de 3ème trimestre du groupe de médias et de divertissement.



Le bureau d'études justifie son relèvement par les tendances d'activité solides dont bénéficient Universal Music, Canal+ et Editis depuis le début du second semestre.



Plus généralement, BofA dit maintenir une recommandation d'achat sur le titre dans l'anticipation d'une revalorisation d'Universal Music avec le succès du streaming et dans la perspective d'une réduction de la décote de conglomérat du titre, sous l'effet de l'accroissement des rachats d'actions du groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.