Vivendi : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse a relevé lundi son objectif de cours sur Vivendi après avoir revu à la hausse son estimation d'Universal Music Group (UMG), la filiale musicale du groupe de médias et de divertissement.



Le bureau d'études - qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre - explique qu'il valorise désormais UMG autour de 45 milliards d'euros, contre 38,5 milliards de dollars auparavant.



Une révision à la hausse que Credit Suisse justifie par les prévisions de croissance favorables dévoilées par UMG lors de sa journée d'investisseurs (CMD) qui ont notamment fait apparaître une hausse de l'activité désormais envisagée dans le haut de fourchette à un chiffre ('high single-digits').



Mais avec la scission effective de la filiale, qui interviendra demain, l'attention des investisseurs va de plus en plus se porter sur les activités hors UMG de Vivendi, fait-il valoir.



Une situation qui pourrait pousser les investisseurs intéressés par UMG à se détourner de l'action Vivendi, générant de facto une décote technique sur les titres du groupe français, ajoute-t-il.



'Cela pourrait éventuellement résulter en une opportunité d'achat significative', estime Credit Suisse dans sa note.



