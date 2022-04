Vivendi : Credit Suisse reste à'surperformance'

Credit Suisse a réitéré mardi son opinion 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours légèrement réduit de 13,1 à 13 euros.



Dans une étude diffusée dans la matinée, le broker note que le chiffre d'affaires de premier trimestre du groupe de médias et de divertissement (2.377 millions d'euros) a dépassé sa prévision de 5%.



Du point de vue du broker, cette performance a été flattée par la non-consolidation de Prisma Media au premier trimestre de l'année dernière.



'Cependant, la croissance organique de 7,9% reste impressionnante', fait-il remarquer dans la note.



Credit Suisse met en avant une publication favorisée par la poursuite du redressement d'Havas et la reprise de la publicité dans le cadre des Nouvelles Initiatives et de la billetterie de Vivendi Village.



S'agissant de l'assemblée générale, il indique que toutes les résolutions ont été approuvées, y compris celle relative à un rachat de 10% des actions du groupe et à une OPRA portant sur un maximum de 50% des actions du groupe, à un prix maximum de 16 euros par action.



Depuis le début de l'année, la société a racheté des actions à un peu moins de 11 euros par action, souligne-t-il.



