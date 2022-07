Vivendi : Oddo abaisse légèrement sa cible

Oddo maintient sa note de'surperformance' sur le titre Vivendi avec un objectif de cours légèrement abaissé, de 13,6 à 13,4 euros.



Le bureau d'analyses anticipe 'un T2 correct pour la plupart des actifs avec une poursuite de la croissance chez Groupe Canal+ et Havas (+5% en organique)'.



Il s'interroge en revanche sur un éventuel ralentissement de la croissance au second semestre. Ainsi, 'nous adoptons un scénario légèrement plus prudent sur les recrutements d'abonnés pour Canal+ sur la fin d'année en 2022/23 mais avec un effet sur l'EBITA décalé à 2023/24 (-5% vs nos attentes initiales)', indique-t-il.



Avec une baisse du titre de 18% en un mois, le cours actuel constitue un point d'entrée particulièrement intéressant pour profiter d'un éventuel (voire probable) rapprochement avec Bolloré, estime Oddo.



