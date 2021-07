Vivendi : Oddo réitère son opinion sur le titre

Vivendi a publié hier soir ses résultats au 1er semestre ressortis supérieurs aux attentes avec un EBITA de 1 066 ME alors que Oddo tablait sur 932 ME (soit un écart de 14%).



' UMG, Havas, Editis et Groupe Canal+ affichent une rentabilité supérieure aux attentes. Le point marquant est la marge d'UMG qui progresse de 330 pb faisant ressortir un effet de levier particulièrement important ' indique l'analyste.



' Cette publication nous conduit à relever de nouveau nos attentes de résultats pour UMG et donc Vivendi. Notre valorisation pour UMG est légèrement relevée à 40,6 MdE vs 40 MdE '.



Oddo réitère son opinion Surperformance sur le titre dans la perspective de l'IPO d'UMG (21/09). L'objectif est porté à 34,5 E contre 34 E.



