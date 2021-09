Vivendi : Oddo réitère son opinion sur le titre

Oddo estime qu'une offre publique de Bolloré sur Vivendi est possible. Celle-ci pourrait être précédée par une OPRA (rachat d'actions par Vivendi de ses propres actions) mais pas obligatoirement.



' L'objectif de Bolloré serait de maximiser sa participation dans Vivendi et de profiter de l'importante décote actuelle (37%e) ' indique l'analyste.

Dans cette perspective, Oddo réitère son opinion surperformance sur Vivendi avec un objectif de cours inchangé de 14 E.



' Nous estimons qu'une telle perspective est crédible pour deux raisons : 1/ elle permettrait à Bolloré de se renforcer dans Vivendi et de profiter de l'importante décote actuelle (37%) ; 2/ elle permettrait à Bolloré d'assurer son contrôle sur Vivendi ' rajoute Oddo.



L'analyste estime que Vivendi pourrait tout à fait utiliser l'autorisation dont il dispose depuis l'AG 2021 et d'abord annoncer une OPRA (jusqu'50% du capital). ' Bolloré franchirait alors le seuil des 30% et devrait lancer une offre publique sur le solde du capital '.



' Le timing pourrait donc être de quelques semaines voire quelques mois ' rajoute Oddo.



