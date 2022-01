Vivendi : Oddo reste à surperformance, cible ajustée

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Vivendi avec un objectif de cours ajusté de 13,8 à 13,7 euros (impacté par la baisse des cours de TI et UMG), déclarant s'attendre à une bonne publication de résultats annuels de la part du groupe le 9 mars prochain.



Le bureau d'études anticipe un EBITA de 625 millions d'euros contre 551 millions pour le consensus, ce qu'il justifie par des attentes plus positives pour Groupe Canal+ et Havas, mais aussi le fait qu'il consolide UMG (détenu à 10%) en mise en équivalence opérationnelle.



'A court terme, les rachats par Vivendi de ses propres actions sous 11 euros assure un plancher à la baisse du cours. Le titre est donc particulièrement peu risqué dans le contexte actuel avec la perspective de percevoir une prime', ajoute l'analyste.



