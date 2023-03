Vivendi : UBS remonte son objectif de cours

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 15,4 E (au lieu de 14,6 E) après les résultats 2022.



L'analyste souligne que les résultats de Canal+ et Havas sont supérieurs à ceux de l'exercice 22. L'activité a été en effet principalement tirée par la performance de Havas (+424 millions d'euros), la progression de Groupe Canal+ (+100 millions d'euros) ainsi que la très forte croissance de Gameloft (+56 millions d'euros).



' Les résultats de l'exercice 22 ayant été meilleurs que prévu, nous relevons le BPA et réitérons notre note d'achat ' indique UBS.



Vivendi a publié un chiffre d'affaires de 9 595 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse +5,1 % à périmètre et changes constants (pcc) par rapport à 2021.



Le résultat net, part du groupe affiche une perte de 1 010 millions d'euros contre un bénéfice de 24 692 millions d'euros en 2021.



