Vivendi : distribution de 60% d'UMG, Oddo relève sa cible

Vivendi a annoncé ce samedi la distribution de 60% du capital d'UMG à ses actionnaires puis sa cotation aux Pays-Bas, rapporte Oddo ce matin.



Pour le bureau d'analyses, cette opération 'naturellement positive' s'inscrit dans un contexte plus large de simplification des structures Bolloré, Vivendi et donc UMG. 'L'étape d'après pourrait être une poursuite de la simplification entre Bolloré et Vivendi', estime le broker.



Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Vivendi et relève son objectif de cours à 28 euros (contre 25 euros précédemment), un changement qui 'repose sur l'adoption d'une valorisation de 33 MdE pour UMG soit 10% au-dessus de ce qui a été payé par le consortium Tencent en 2020 et 2021'.



