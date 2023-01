Vivendi : les prévisions d'Oddo sur 2022 et 2023

Le groupe va publier ses résultats annuels le 8 mars prochain. Avant cette publication, Oddo confirme son conseil Surperformance et son objectif de cours de 13 E.



L'analyste n'attend pas de mauvaise surprise sur la fin d'année 2022 et l'année 2023 devrait selon lui afficher une progression solide de l'EBITA (+16%) sous l'effet d'une hausse chez Canal+, Havas et d'UMG/Lagardère.



' Notre attente de BPA 2022 est revue en baisse sous l'effet de la prise en compte de la perte du T3 chez Telecom Italia (T4 calendaire chez Vivendi) ' indique Oddo.



' D'un point de vue stratégique, les prochaines étapes devraient être la cession d'Editis ou du bloc de 29% de Bolloré, la finalisation de l'acquisition de Lagardère (conditionné à l'accord de la Commission européenne et la cession d'Editis) et la poursuite des annulations de titres (qui devraient intervenir d'ici septembre 2023) '.



